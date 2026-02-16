ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں 14 سیاحتی مقامات کے ساتھ یوسمرگ، دودھ پتھری دوبارہ کھل گئے، ایل جی منوج سنہا
بند سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنا امت شاہ کے خطے کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران سیکورٹی جائزہ میٹنگ کے 10 دن بعد آیا۔
Published : February 16, 2026 at 7:30 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز خطے کے 14 سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا جو گزشتہ سال اپریل میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد بند کر دیے گئے تھے۔ اپنے ایکس ہینڈل پر یہ اعلان کرتے ہوئے، سنہا نے کہا کہ مکمل حفاظتی جائزہ اور بحث کے بعد، انہوں نے کشمیر اور جموں ڈویژنوں میں ایسے مزید سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کا حکم دیا ہے جنہیں احتیاطی اقدام کے طور پر عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔
ان سائٹس کو دوبارہ کھولنے سے دس دن پہلے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 6 فروری کو جموں کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران سیکورٹی جائزہ میٹنگ کی۔ شاہ کے دورے سے ایک دن قبل جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ وہ بند سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے کا معاملہ وزیر داخلہ کے ساتھ اٹھائیں گے۔
ایل جی نے پوسٹ کیا، "کشمیر ڈویژن کے گیارہ سیاحتی مقامات، بشمول یوسمرگ، بڈگام میں دودھ پتھری، ڈنڈی پورہ پارک، کوکرناگ میں پیر کی گلی، شوپیان میں دبجان اور پدپاون، استن پورہ، ٹیولپ گارڈن، سرینگر میں تھجواس گلیشیئر، گاندربل میں ہینگ پارک اور جموں میں تین مقامات، وولر میں تین مقامات۔ ڈویژن ریاسی میں دیوی پنڈی، رامبن میں مہو مانگٹ اور کشتواڑ میں مغل میدان کو فوری طور پر دوبارہ کھول دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر میں رامبن میں گریز، اتھواٹو، بنگس اور رام کنڈ سائٹ کو برف صاف ہونے کے بعد دوبارہ کھول دیا جائے گا۔
22 اپریل 2025 کو دہشت گردوں نے پہلگام کے بیسران سیاحتی مقام پر 25 سیاحوں اور ایک مقامی ٹٹو سوار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حملے کے بعد ایل جی انتظامیہ نے مزید حملوں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ان تمام سائٹس کو بند کر دیا۔
کچھ اہم سیاحتی مقامات، جیسے کہ پہلگام، گلمرگ، سونمرگ، اور سری نگر کے مغل باغات، پچھلے سال سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولے گئے۔ اس بندش سے ہوٹل انڈسٹری اور اس شعبے سے اپنی روزی روٹی کمانے والے اسٹیک ہولڈرز متاثر ہوئے۔
ٹور آپریٹرز نے ان سائٹس کے دوبارہ کھلنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اس موسم سرما میں گلمرگ اور سونمرگ میں سیاحوں کی تعداد میں اضافے کے بعد سیاحت کے شعبے کے لیے ایک اچھی شروعات ہے۔
ایک ممتاز ٹور آپریٹر فاروق کٹھو نے کہا، "ہم اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں، جو کہ وادی میں برف باری کے بعد سیاحوں کی اچھی آمد کے بعد صحیح وقت پر آیا ہے۔ اس سے ملک بھر میں ایک مثبت پیغام جائے گا اور آنے والے سیزن میں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔"