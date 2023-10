CM KCR Vs Revanth Reddy in Kamareddy : కామారెడ్డి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ప్రముఖుల మధ్య పోటీకి వేదిక అయింది. బీఆర్‌ఎస్‌ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్‌, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్‌ రెడ్డి(KCR Vs Revanthreddy)లు కామారెడ్డిలో తలపడే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ విషయం రాష్ట్రంలో హాట్‌ టాఫిక్‌గా మారింది. ప్రధాన పార్టీల అధ్యక్షుల మధ్య పోటీ అంటే.. ఈ సమరంపై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమైంది. కానీ రేవంత్‌ రెడ్డి ఈ స్థానంలో పోటీ చేస్తారో లేదో ఇంకా స్పష్టత రావాలి.