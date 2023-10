Officers Transfers in Telangana : రాష్ట్రంలో ఎన్నికల వేడి ఊపందుకుంది. ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ.. రాష్ట్రానికి చెందిన మరో ఇద్దరు అఖిల భారత సర్వీసు అధికారులపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం(Central Election Commission) బదిలీ వేటు వేసింది. కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్ బీ.గోపి, పోలీస్ కమిషనర్ ఎల్.సుబ్బారాయుడు బదిలీకి ఈసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Election Commission Transfer Officers in Telangana : కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు ఇద్దరు అధికారులకు బదిలీ చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతికుమారి(Shanthi Kumari) ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. తక్షణమే కింది అధికారులకు బాధ్యతలు అప్పగించాలని.. అదేవిధంగా సాధారణ పరిపాలనా శాఖలో రిపోర్ట్ చేయాలని ఐఏఎస్ అధికారి గోపి, ఐపీఎస్ అధికారి సుబ్బారాయుడును సీఎస్ ఆదేశించారు. కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్(Bandi Sanjay) చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఇరువురు అధికారులను ఈసీ బదిలీ చేసినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం.

EC Transfers Several Collectors and SPs in Telangana : ఇటీవల అక్టోబర్ 11న రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల కలెక్టర్లు, పోలిస్ కమిషనర్లు, ఎస్పీలతో పాటు ఉన్నతాధికారులపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం బదిలీ వేటు వేసింది. హైదరాబాద్​లో సమీక్ష అనంతరం.. అధికారుల పనితీరు, వారిపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు, గత అనుభవాలు, తదితరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసీ అధికారులను బదిలీ చేసింది. డబ్బు, మద్యం, ఇతరత్రాల పంపిణీ, మునుగోడు ఉపఎన్నిక సందర్భంగా వచ్చిన ఫిర్యాదులు సహా ఇతర అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రంగారెడ్డి కలెక్టర్‌ హరీశ్‌, మేడ్చల్‌ కలెక్టర్‌ అమోయ్‌ కుమార్‌, యాదాద్రి కలెక్టర్‌ వినయ్‌ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మల్‌ కలెక్టర్‌ వరుణ్‌ రెడ్డిలపై ఈసీ బదిలీకి ఆదేశించింది. అలాగే హైదరాబాద్‌ సీపీ సీవీ ఆనంద్‌, వరంగల్‌ సీపీ రంగనాథ్‌, నిజామాబాద్‌ సీపీ వి.సత్యనారాయణ, రవాణాశాఖ కార్యదర్శి శ్రీనివాసరాజు, వాణిజ్య పన్నులశాఖ కమిషనర్‌ టీకే శ్రీదేవి, ఎక్సైజ్‌ శాఖ సంచాలకుడు ముషారఫ్‌ అలీతో పాటు 9 జిల్లాల నాన్‌కేడర్‌ ఎస్పీల బదిలీకి ఈసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.