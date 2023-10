Five Members With Wild Card Entry in to Bigg Boss Telugu 7 : ఇలా వైల్డ్ కార్డ్ ద్వారా బిగ్ బాస్ హౌస్​లోకి వచ్చినవాళ్లు ఒకరో ఇద్దరో కాదు.. ఏకంగా ఐదుగురు ఉన్నారు. ఇంత మందిని మధ్యలో హౌస్​లోకి పంపిస్తున్నామని చెప్పడం ద్వారా ఆడియెన్స్​లో మరోసారి క్యూరియాసిటీ పెంచారు. కానీ.. ఆ వచ్చిన వాళ్లను చూసిన తర్వాత నీరుగారిపోయామని స్వయంగా ఫ్యాన్సే సోషల్ మీడియా వేదికగా చర్చ చేస్తున్నారు. ఎవరెవర్నో తీసుకొచ్చి హౌస్​లో వదిలారంటూ బిగ్​బాస్​ పై సెటైర్లు వేస్తున్నారు. హీరో కార్తి ఫేమస్ మీమ్ "ఎవర్రా మీరంతా" ఫొటోను వాడుతూ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా హౌస్​లోకి వచ్చిన వాళ్లపై కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.