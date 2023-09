What Are The Benefits Of PMVVY : వృద్ధులకు సామాజికంగా, ఆర్థికంగా భద్రత కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ప్రధాన మంత్రి వయ వందన యోజన (PMVVY)' అనే పేరుతో పింఛను పథకాన్ని అమల్లోకి తీసుకువచ్చింది. 60 ఏళ్లు దాటి, ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడేవారికోసం.. నిర్దిష్ట ప్రమాణాలతో ఈ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ‘లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా’ ద్వారా దీన్ని మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశపెట్టింది. మరి, ఈ పథకానికి అర్హతలు ఏంటి? ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి..? ఏయే పత్రాలు సమర్పించాలి..? ఈ పథకం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి..? అనే వివరాలను తెలుసుకుందాం.

పీఎంవీవీవైలో చేరడానికి ఉండాల్సిన అర్హతలు..

Eligibility for Joining PMVVY..

పీఎంవీవీవైకి సమర్పించాల్సిన పత్రాలు

Which Documents To Submit To PMVVY :

ఆధార్ కార్డు

పాన్ కార్డు

డ్రైవింగ్ లైసెన్స్

బ్యాంక్ పాస్ బుక్

ఇంటి చిరునామా పత్రం

ఇటీవలి పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫోటోలు

ప్రధాన మంత్రి వయ వందన యోజన ప్రయోజనాలు

What Are The Benefits Of PMVVY?: