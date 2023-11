Mallareddy Election Campaign with Teenmaar Dance: ఎన్నికల వేళ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు(BRS Election Campaign) సరిగ్గా ఇదే ట్రెండ్‌ను ఫాలో అవుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటున్న వీడియోలను అనుసరిస్తూ ప్రచారాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తున్నారు. సోషల్‌ మీడియా వేదికగా చిన్న వీడియోతోనే లైక్‌లు కొట్టించుకుంటున్నారు. ఏదీ చేసినా సెన్సేషన్‌గా మారే మంత్రి మల్లారెడ్డి(Malla Reddy).. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా చేసిన తీన్మార్‌ డ్యాన్స్‌ వైరల్‌గా మారింది. మన అందరికీ 30వ తేదీనాడు మన వేలికి ఇంకు.. ఆ తర్వాత స్టేట్‌ అంతా పింపు.. పింపు.. అంటూ స్టెప్పులు వేశారు.