Kolikapudi Srinivasa Rao Explanation of Comments on RGV: యువతను తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా రామగోపాల్‌ వర్మ వ్యూహం సినిమాను చిత్రీకరించారని ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిరక్షణ సమితి నేత కొలికపూడి శ్రీనివాసరావు ఆరోపించారు. వర్మ మీద చేసిన వ్యాఖ్యలపై (Kolikapudi Srinivasa Rao Comments on RGV) వివరణ ఇవ్వాలని సీఐడీ ఇచ్చిన నోటీసుల మేరకు గుంటూరు సీఐడీ కార్యాలయానికి వచ్చినట్లు ఆయన తెలిపారు. హైదరాబాద్​లో ఒక ప్రైవేట్ చానల్లో వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఏ మాత్రం సంబంధంలేని ఏపీ సీఐడీ నోటీసులు ఇవ్వడం దారుణమన్నారు. చట్టం మీద ఉన్న గౌరవంతో మాత్రమే ఈరోజు విచారణకు హాజరవుతున్నట్లు తెలిపారు.