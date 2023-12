Indefinite Strike of Anganwadis is Going on Across AP: అంగన్వాడీల నిరవధిక దీక్ష రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా (Anganwadi workers strike in AP) కొనసాగుతూనే ఉంది. న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని కోరుతూ 13 రోజులుగా వివిధ రూపాల్లో ఆందోళనలు చేస్తున్నా ప్రభుత్వం మొండిగా వ్యవహరిస్తోందని అంగన్వాడీలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం సాయంత్రం కొవ్వొత్తులతో నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు.