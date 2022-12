Celebrities who have wished for the New Year: నూతన సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ శాంతి, శ్రేయస్సు, ఉల్లాసం, సంతోషాలను అందించాలని.... గవర్నర్‌ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్‌ ఆకాంక్షించారు. నూతన సంవత్సరం ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఎదురు చూడడానికి, కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించడానికి, నూతన లక్ష్యాలను సాధించడానికి ప్రేరణనిస్తుందని పేర్కొన్నారు..

2023 సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాలు కలిగించాలని సీఎం జగన్‌ ఆకాంక్షించారు. కొత్త సంవత్సరం ప్రజలందరికీ ఆయురారోగ్యాలు, సుఖ సంతోషాలను కలిగించాలని కోరుకున్నారు. భవిష్యత్తులోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఇంటికీ సంక్షేమ పథకాలు అందించాలనే తపనతోనే పనిచేస్తుందని... అభివృద్ధి అజెండా లక్ష్యంగానే ముందుకు వెళ్తుందని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.

తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు... నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కొత్త ఏడాదిలో ప్రజలు... రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి అడుగులు వేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

తెలుగు ప్రజలకు తెలుగుదేశం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు కొత్త ఏడాది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 2023లో మరింత ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగాలన్నారు. గతం నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని ముందుకు నడిచినప్పుడే భవిష్యత్తు ఉంటుందని... రేపటి రోజు మనదే అనే ఆశాభావంతో ప్రజలంతా ముందగుడు వేయాలని... సినీ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ పిలునిచ్చారు. ఈ సంవత్సరం ప్రజలకు మరిన్ని సుఖసంతోషాలు కలిగించాలని ఆకాంక్షించారు.

