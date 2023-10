Medical Examination to Bandaru Satyanarayana in Guntur Government Hospital : తెలుగుదేశం పార్టీ నేత, మాజీ మంత్రి బండారు సత్యనారాయణ అరెస్టు నాటకీయం కోణంలో జరిగింది. వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆయన్ను పోలీసులు గుంటూరు ప్రభుత్వ సమగ్ర ఆసుపత్రికి (Bandaru Satyanarayana at GGH) తరలించారు. మంగళవారం తెల్లవారు జామున అనకాపల్లి జిల్లా వెన్నెలపాలం నుంచి మాజీ మంత్రిని గుంటూరుకు తీసుకుని వచ్చారు. అప్పటి నుంచి నగరంపాలెం స్టేషన్​లో విచారణ జరిపిన పోలీసులు వైద్య పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రి వద్ద లాయర్లను అడ్డుకోవడంతో వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగింది. వైద్యులు ఆయనకు వైద్యపరీక్షలు చేశారు. బీపీ ఎక్కువ ఉండటంతో బండారును ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ చేయాలని వైద్యులు సూచించారు. జగన్, మంత్రి రోజా మీద అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేశారని గుంటూరు లో రెండు కేసులు నమోదు చేశారు