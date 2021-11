వరదలను జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించేలా కేంద్రంపై ఒత్తిడి తేవాలని తెలుగుదేశం పార్లమెంటరీ పార్టీ(tdp Parliamentary Party on rains in ap) నిర్ణయించింది. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో(tdp on Winter Session of Parliament 2021) ప్రస్తావించాల్సిన వివిధ అంశాలపై చర్చ జరిగింది. ఈ మేరకు పార్టీ ఎంపీలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. పెట్రో ధరలపై ఏపీలో అధిక పన్నుల ప్రస్తావనతో(petrol taxes in andhra pradesh) పాటు.. ప్రత్యేక హోదా, 3 రాజధానుల బిల్లు (ap three capitals bill)అంశాలు లేవనెత్తాలని నిర్ణయించారు. పంచాయతీ నిధుల దారి మళ్లింపు, ఉపాధి నిధుల అంశాలను చర్చకు తీసుకురావాలని చంద్రబాబు సూచించారు. రాష్ట్రంలో బీసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని ప్రస్తావించాలన్నారు. ఏపీ నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకు గంజాయి, హెరాయిన్‌ సరఫరాపై లేవనెత్తాలని చెప్పారు.



పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం తీర్మానాలు:

దేశంలోనే అత్యధికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలపై జగన్‌ ప్రభుత్వం పన్నులు, నిత్యావసర ధరల పెరుగుదల, ప్రత్యేకహోదా, 3 రాజధానుల బిల్లు వంటి అంశాలపై లేవనెత్తాలని నిర్ణయం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి ఇతర రాష్ట్రాలకు గంజాయి, హెరాయిన్‌ సరఫరా అంశాన్ని పార్లమెంటులో లేవనెత్తనున్నారు. వైజాగ్‌ స్టీల్‌ప్లాంట్‌ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన వ్యాక్సినేషన్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వెనుకబడడం దేశానికి అన్నపూర్ణగా పిలవబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వరి పంట వేయరాదని మంత్రులు ప్రకటించిన అంశాన్ని కూడా పార్లమెంటులో ప్రస్తావించాలన్నారు. వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్యకు సంబంధించి 40 కోట్ల సుఫారీ, అడ్వాన్సుగా కోటి రూపాయల చెల్లింపులపై ఈడీ విచారణ పంచాయతీలకు 15వ ఆర్థిక సంఘం ఇచ్చిన నిధులు మళ్లింపు, ఉపాధి హామీ నిధులు మళ్లింపు, ఈఏపీ నిధులు దారిమళ్లింపు బీసీలకు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని పార్లమెంటులో లేవనెత్తాలని నిర్ణయం.

ఇదీ చదవండి:

MISUSING MPLADS FUNDS IN AP: ఎంపీ లాడ్స్ నిధులపై నివేదిక పంపండి.. ఏపీకి కేంద్రం ఆదేశం