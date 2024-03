జగన్​ ఫొటోలు, వైసీపీ రంగులు - పట్టించుకోని అధికారులు - YSRCP ignores election code

Violation Of Election Code by YSRCP Leaders in Uravakonda: ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చి చాలా రోజులు అవుతున్నప్పటికీ వైఎస్సార్సీపీ నేతల ఎన్నికల నియమావళి అమలులో అంతంత మాత్రమే కనిపిస్తోంది. అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ, విడపనకల్లు మండలాల్లో చాలా చోట్ల సీఎం జగన్, అధికార పార్టీ బొమ్మలు, రాతలు, వైఎస్సార్సీపీ పార్టీల రంగులు (Colours) అలానే కనిపిస్తున్నాయి.

YSRCP MLA Details On Water Tank In Rayampally: ఉరవకొండ మండలం రాయంపల్లిలో నీటి ట్యాంకుపై వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి విశ్వేశ్వరరెడ్డి వివరాలు ఉన్నా అధికారులు వాటిని తొలగించలేదు. విడపనకల్లు మండలం డోనేకల్లు గ్రామ సచివాలయంపై సీఎం జగన్ (Jagan) బొమ్మను అలాగే ఉంచారు. హావళిగిలో నూతన గ్రామ సచివాలయం ఆర్బీకే నిర్మాణాల వద్ద ఆరోగ్య శ్రీ సేవలకు సంబంధించిన బోర్డులపై జగన్ చిత్రాన్ని అలాగే వదిలేశారు. వీటిన్నింటిని అధికార యంత్రాంగం చూస్తున్నా పట్టించుకోవడం లేదు. దీంతో ఎన్నికల నియమావళి అమల్లో ఉందా ? అనే చర్చ గ్రామాల్లో నడుస్తోంది.