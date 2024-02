2024లో జీమెయిల్ షట్​ డౌన్ అవుతుందా? ​యూజర్ల పరిస్థితి ఏమిటి?

Is Gmail Going To Shut Down In 2024 : ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో 'జీమెయిల్​ షట్​ డౌన్ న్యూస్​' ట్రెండింగ్ అవుతోంది. గూగుల్ సంస్థ ఈ 2024 ఆగస్టులో జీమెయిల్ సేవలు నిలిపివేస్తున్నట్లు సామాజిక వేదికల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. మరి ఇది వాస్తవమేనా? లేదా కేవలం ఒక రూమరేనా?

రూమర్ మాత్రమే​!

గూగుల్ కంపెనీ త్వరలో జీమెయిల్​ సర్వీసెస్​ నిలిపివేస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. అది కూడా ఈ 2024 ఆగస్టు 1తోనే ఈ సేవలు ముగుస్తాయని రూమర్ స్ప్రెడ్​ అయ్యింది. దీనితో జీ మెయిల్ యూజర్లు చాలా ఆందోళనకు గురయ్యారు. మొదట్లో దీనిపై గూగుల్ కంపెనీ కూడా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. చివరికి జీమెయిల్​ తన అధికారిక ఎక్స్​ (ట్విట్టర్​) అకౌంట్​లో 'జీమెయిల్ సేవలు ఇకపైనా కొనసాగుతాయి' అని చిన్న సందేశాన్ని పోస్ట్ చేసింది. దీనితో జీమెయిల్ సేవలు నిలిచిపోతాయనే వార్త ఒక రూమర్​ అని తేలిపోయింది.

జీమెయిల్ సేవలు ఆగిపోతే పరిస్థితి ఏమిటి?

జీమెయిల్ సేవలు ఆగిపోతే డిజిటల్​ మార్కెట్లో ఎంతో గందరగోళం ఏర్పడుతుంది. ఎందుకంటే జీమెయిల్​ను వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం మాత్రమే కాకుండా, వ్యాపారాల కోసం, సబ్​స్క్రిప్షన్ల కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు.

గూగుల్ కంపెనీ ఎంటర్​ప్రైజెస్ కస్టమర్ల కోసం కస్టమైజ్డ్​ జీమెయిల్ ఐడీలను కూడా ఇస్తుంది. వీటిని ద్వారా పెద్ద ఎత్తున వ్యాపార, వ్యవహారాలు నడుస్తుంటాయి. అంతేకాదు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో, థర్డ్ పార్టీ యాప్స్​లో లాగిన్ కావడానికి కూడా జీమెయిల్ ఐడీ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. అందువల్ల జీమెయిల్ సేవలు నిలిచిపోతే, కోట్లాది మంది యూజర్ల ఉనికి (డిజిటల్ ఎగ్జిస్టెన్స్)​ ప్రశ్నార్థకమవుతుంది.

ఈ రూమర్​ను ఎందుకు నమ్మాల్సి వస్తోంది!

గూగుల్ కంపెనీ ఇటీవలి కాలంలో పలు ప్రొడక్టులను నిలిపివేస్తూ వస్తోంది. వాటిలో 'స్టడియా' (Stadia) ఒకటి. గూగుల్ ఈ స్టడియాకు సపోర్ట్ ఇవ్వడాన్ని నిలిపేసింది. దీనితో స్టడియా గేమర్లు బుర్ర గోక్కోవలసి వస్తోంది. అందుకే జీమెయిల్ సేవలు కూడా నిలిచిపోతాయనే రూమర్​ను చాలా మంది నమ్మారు. ఫలితంగా అది సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రెండ్ అయ్యింది.

వాట్సాప్​లో 4 కొత్త టెక్ట్స్ ఫార్మాటింగ్ ఫీచర్స్​ - ప్రత్యేకతలు ఇవే!

మీకు ఎక్కువ జీ-మెయిల్​ అకౌంట్లు ఉన్నాయా? - ఒకే టైమ్​లో ఎలా లాగిన్​ కావాలో తెలుసా?