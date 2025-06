ETV Bharat / state

'డొల్ల కంపెనీలు - హవాలా మార్గాలు' - సినిమాను తలదన్నేలా లిక్కర్ స్కాం - YSRCP LIQUOR SCAM UPDATES

AP Liquor Scam Probe ( ETV Bharat )

Published : June 25, 2025 at 7:29 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 8:02 AM IST

AP Liquor Scam Probe : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలోని లిక్కర్ స్కాంలో మూలాలు, లావాదేవీలు తవ్వేకొద్దీ మరింత లోతుకు వెళ్తున్నాయి. మద్యం ముడుపుల్ని అంతిమ లబ్ధిదారులకు చేర్చేందుకు నిందితులు అనుసరించిన విధానాలు విస్తుగొలుపుతున్నాయి. దిల్లీ, ముంబయి కేంద్రాలుగా అనామకుల పేర్లతో డొల్ల కంపెనీలు సృష్టించి మరీ మద్యం ముడుపుల్ని మళ్లించారు. ఏపీఎస్​బీసీఎల్ నుంచి డిస్టిలరీల ఖాతాల్లోకి సొమ్ము జమ చేసి అక్కడి నుంచి డొల్ల కంపెనీలు, కల్పిత సంస్థల ఖాతాలకు చేర్చి చివరిగా హవాలా మార్గాల్లో అంతిమ లబ్ధిదారుకు అందజేశారు. ఈ లావాదేవీలన్నింటినీ ఆధారాలతో సహా సిట్ వెలికితీసింది. మద్యం ముడుపుల కోసం డొల్ల కంపెనీలు సృష్టించిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా (ETV) ప్రభుత్వంలోని కీలక నాయకులకు భారీగా లంచాలు కట్టబెట్టి బంగాళాఖాతంలోని చమురు నిక్షేపాలను వశం చేసుకునేలా డీల్ కుదుర్చుకుంటాడు ఓ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త! కొంతమంది బిచ్చగాళ్ల పేరుతో బ్యాంకు ఖాతాలు తెరిచి డొల్ల కంపెనీలు సృష్టించి వాటి ద్వారా ఆయా నేతల బినామీల ఖాతాల్లోకి ముడుపుల సొత్తు జమచేస్తుంటారు. ఆ లంచాల సొమ్మంతా చివరగా చేరాల్సిన నాయకుడికి చేరుతుంది! ఇటీవల విడుదలైన కుబేర సినిమా మూలకథ ఇది! ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో ఏళ్ల కిందటే వైఎస్సార్సీపీ ముఠా ఆరితేరింది. మద్యం కుంభకోణంలో వేల కోట్ల ముడుపులను కొల్లగొట్టేందుకు వాటిని అంతిమ లబ్ధిదారుకు చేర్చేందుకు కుబేర సినిమాను తలదన్నే నేర విధానాన్ని 2019-2024 మధ్య అమలు చేసింది. దీని కోసం ముంబయి, దిల్లీలో అనామకులు, చిరు వృత్తిదారులు, రోజువారీ కూలీలు, చిరుద్యోగులు, ఊరూవాడా లేకుండా తిరిగేవారి పేర్లతో పదుల సంఖ్యలో డొల్ల కంపెనీలు సృష్టించింది. వారి పేరుతో పెద్దపెద్ద బ్యాంకుల్లో ఖాతాలు తెరిచింది. YSRCP Liquor Scam Updates : మద్యం సరఫరా కంపెనీలు, డిస్టిలరీలు నాటి ప్రభుత్వ పెద్దలకు చెల్లించాల్సిన దాంట్లో కొంత మొత్తాన్ని డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లోకి పంపించింది. వాటి నుంచి మరికొన్ని డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లోకి ఆ సొమ్మును చేర్చింది. అలా అంచెలంచెలుగా ముడుపుల సొత్తంతా అంతిమ లబ్ధిదారుకు, అతని బినామీలకు అందజేసింది. సిట్ అధికారులు ఆయా కంపెనీల రిజిస్టర్డ్ చిరునామాలు, బ్యాంకు కేవైసీ పత్రాల్లోని చిరునామాలకు వెళ్లి పరిశీలించగా అక్కడ ఆ కంపెనీల ఆనవాళ్లు కూడా లేవు. ఆయా కంపెనీల్లో డైరెక్టర్లుగా పేర్కొన్న వ్యక్తులెవరో కూడా అక్కడివారెవరికీ తెలియదు.

