'బెదిరింపులు భరించలేకున్నాం, కౌంటింగ్ వరకూ డ్యూటీ చేయలేం' - ఈసీని సెలవు కోరుతున్న ఆర్వోలు - ROs Requesting EC for Leaves

ROs Requesting EC for Leaves Due to Pressure: అధికార పార్టీ అభ్యర్ధుల ఒత్తిళ్లు తట్టుకోలేక రిటర్నింగ్ అధికారులు ఈసీని సెలవులు కోరుతున్నారు. కొన్ని జిల్లాల నుంచి రిటర్నింగ్ అధికారులు ఈసీకి విజ్ఞప్తులు (Returning Officers Appeals to EC) పంపుతున్నారు. పోలింగ్ సమయం నుంచే ఈసీకి విజ్ఞప్తులు చేస్తున్న ఆర్వోలు, అధికార పార్టీకి చెందిన అభ్యర్ధుల అసభ్యకరమైన మాటలు వినలేకపోతున్నామని ఈసీకి ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. అధికార పార్టీకి చెందిన అభ్యర్ధుల ఒత్తిళ్లు తట్టుకోలేక పోతున్నామని ఆర్వోలు ఈసీకి నివేదిస్తున్నారు.

కౌంటింగ్ వరకూ విధులు నిర్వహించే పరిస్థితి లేదంటూ విజ్ఞప్తుల్లో రిటర్నింగ్ అధికారులు ఈసీని (Election Commission) అభ్యర్ధిస్తున్నారు. ఆర్వో బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలంటూ ఈసీని వేడుకుంటున్నారు. ప్రత్యేకించి రాయలసీమ జిల్లాల నుంచి ఆర్వోలపై అధికార పార్టీకి చెందిన నేతల ఒత్తిళ్లు పెరిగాయని వాపోతున్నారు. అధికార పార్టీ నేతల నుంచి వస్తున్న బెదిరింపులతో రిటర్నింగ్ అధికారులు భయాందోళనకు గురవుతున్నట్లు తెలిపారు. కేవలం ఐఏఎస్​ అధికారులు మాత్రమే సదరు అభ్యర్ధులతో మాట్లాడగలరని ఈసీకి నివేదిస్తున్నారు. అధికార పార్టీ నేతల నుంచి వస్తున్న బెదిరింపుల నేపథ్యంలో తమను ఆర్వో బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలంటూ ఈసీని వేడుకుంటున్నారు.

