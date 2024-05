ETV Bharat / politics

మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్​రెడ్డికి మరో షాక్ - చేవెళ్ల పీఎస్​లో భూకబ్జా కేసు నమోదు - Case on BRS ex mla Jeevan reddy

Published : May 24, 2024, 5:54 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Case Booked Against BRS Ex MLA Jeevan Reddy In Chevella ( ETV Bharat )