ETV Bharat / entertainment

సలార్- 2 షూటింగ్ బ్రేక్- నిజమెంత? - Salaar 2

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 26, 2024, 6:57 AM IST | Updated : May 26, 2024, 7:48 AM IST

Salaar 2 Shooting ( Source: ETV Bharat )

Last Updated : May 26, 2024, 7:48 AM IST