மேலும், Saloon rating for Rantings, அதிகாரிகள் மற்றும் பொறியாளர்களுக்கான மேம்பட்ட கடல்சார் பயிற்சி படிப்புகள் (Advance modulear courses for officers and engineers, கடல் மற்றும் இயந்திர பொறியாளர்கள் (GME) (Graduate Marine engineering) for marine & mechanicalengineers, டிப்ளமோ (MEO class 4,2 & chief, Diploma in nautical science), இளநிலை கடல் அறிவியல் (B.sc.in nautical science), Second mate and chief mate courses for officers உள்ளிட்ட பாட பிரிவுகள் TNMA மூலமாகவும், தனி அமைப்பு மூலமாகவும் தூத்துக்குடியில் தொடங்கி 20,000க்கும் அதிகமான மாலுமிகள் உள்ள தென்பகுதி மீனவ சமுதாயத்திற்கு உதவிட மத்திய கப்பல் துறை அமைச்சகம் மூலம் கப்பல் போக்குவரத்து இயக்குநரகரத்திற்கு பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்பது மீனவர்களின் கோரிக்கை.