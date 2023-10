சென்னை: மத்திய அரசு சார்பில் 54வது சர்வதேச திரைப்பட விழா கோவாவில் வரும் நவம்பர் 20ஆம் தேதி முதல் 28ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. கோவா சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ஒவ்வொரு வருடமும் International competition for feature films, non competition (world panorama), country focus and curated packages, indian panorama, technical workshops masterclasses and academic sessions, film bazaar, content selection criteria ஆகிய 7 பிரிவுகளின் கீழ் திரைப்படங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுத் திரையிடப்படும்.