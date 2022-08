சென்னை: தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்பில் யோகா, ஆயுர்வேதா, சித்தா, திரைப்பட மதிப்பீடல், இந்திய அளவில் அறிவியல் தொழில் நுட்பத்தின் வரலாறு, மனித நேய சமூகத்திற்கான அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரம், மாநிலம், தேசிய கட்டமைப்பில் இந்தியாவின் வரலாறு ஆகிய புதிய பாடங்கள் அறிமுகம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்தப் பாடத்திட்டங்கள் இறுதியாண்டு பொறியியல் மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பொறியியல் படிப்பில் 2021 ஆம் கல்வியாண்டில் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கான மாற்றி அமைக்கபட்ட பாடத்திட்டத்திற்கு அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தின் கல்வியில் குழு கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து புதியப் பாடத்திட்டத்தில் வேலை வாய்ப்பினை உருவாக்கும் வகையில் பாடத்திட்டங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அவற்றில் கட்டாய பாடத்தலைப்புகளில் 9 பாடங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இத்தலைப்புகளில் ஏதேனும் 2 பாடங்களை மாணவர்கள் கட்டாயம் எடுத்து படிக்க வேண்டும்.



1.Introduction to women and general studies

2.Elements of literature

3.Film appreciation

4.Disaster Management

5.Yoga, Ayurveda, Siddha

6.History of science and technology in India

7.State nation building politics in India

8.Industrial safety

9.Political and economic thought for human society



மேலும், மாணவர்கள் படிக்கும் பிரிவில் சிறப்பான தொழில் பயிற்சியை பெறும் வகையிலும் பாடத்தலைப்புகளில் பாடங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட தலைப்பை எடுத்துப் படிக்கலாம் அல்லது தொழில்முறைப் படிப்புகளில் வெவ்வெறு தலைப்பினை எடுத்தும் 5 மற்றும் 6 வது செமஸ்டரில் படிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் பொறியியல் படிப்பினைக் கடந்து தங்கள் பண்பாடு, மொழி, கலாசாரம் ஆகியவற்றைப் புரிந்து கொள்ளும் நோக்கில் இத்தகைய தலைப்புகளில் பொறியியல் படிப்பில் பாடங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க: பொறியியல் படிப்புகளுக்கான புதிய பாடத்திட்டம் அமல்... அண்ணா பல்கலைக்கழகம்