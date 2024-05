ETV Bharat / bharat

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் கீழ் முதல் கட்டமாக 14 பேருக்கு இந்திய குடியுரிமை - மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்! - CAA Citizenship Certificates

Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla handing over first set of citizenship certificates to some applicants ( Source: X@PIBHomeAffairs )