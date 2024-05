ETV Bharat / bharat

கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியால் மிக மோசமான பக்கவிளைவு ஏற்பட வாய்ப்பு! ஆஸ்திரேலிய பல்கலைக்கழகம் அதிர்ச்சி தகவல்! - Covishield Vaccine

Photo taken on May 18, 2020 shows a logo in front of AstraZeneca's building in Luton, Britain ( IANS Photo )