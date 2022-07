ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ COVID ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ COVID ਲੱਛਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਨੇਚਰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ COVID ਨਾਲ ਜੁੜੇ 62 ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ COVID ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ।









ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ COVID ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ COVID ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ COVID ਬਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 450,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।











ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ GPs ਨੂੰ 115 ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆ।

ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ COVID ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ COVID ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਜੋ ਅਸੀਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਘਟਣਾ। ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।











ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਲੱਛਣ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ, ਮਾਦਾ ਲਿੰਗ, ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਨਿਮਨ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ, ਮੋਟਾਪਾ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇਹ ਸਭ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਬੇ COVID ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੰਬੀ COVID ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ COVID ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ COVID ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।











ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ COVID ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ COVID-19 ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ, 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਫੌਗ ਅਤੇ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ, ਬਾਕੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ​​ਖੰਘ ਅਤੇ ਘਰਰ ਘਰਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸਨ।











ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ GP ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਲਈ ਸਾਡਾ ਅਧਿਐਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ COVID ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।











ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ COVID ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।











ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ COVID ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ COVID ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (By Shamil Haroon and Anuradhaa Subramanian from University of Birmingham; as appeared in The Conversation)







