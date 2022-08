ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ smoking (ਧੂਮਪਾਨ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਲੈਂਸੇਟ ਜਰਨਲ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ (Second hand smoke biggest risk factor for cancer Study) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ (smoking) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। 'ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇੰਜਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ (Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors) ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2019 (GBD 2019 ) ਵਿੱਚ 23 ਕੈਂਸਰ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ 34 ਵਿਵਹਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (University of Washington Research on cancer) ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ) (Cancer biggest reason are obesity smoking alcohol consumption) ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਐਸਬੈਸਟਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ, ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ (smoking, alcohol consumption, being overweight, unprotected sex, high blood sugar levels, air pollution, exposure to asbestos pollution, low in whole grains and low milk diet are reason for cancer) ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

