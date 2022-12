ਮੋਗਾ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਦੇ ਪੈਰ ਉਪਰ ਗੱਡੀ (Farmers attacked the SHO in Moga) ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ (Farmers in Moga ran over a police officer leg) ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।





ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਹੈ.....