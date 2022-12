3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋੜੇ ਠੰਢ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ,ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ,ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (Department of Meteorology PAU) ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਢ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢ 'ਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 28 ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ (People of Punjab will get relief from cold) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਮੌਮਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ (Department of Meteorology PAU) ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ (Light rain in the coming days) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (People of Punjab will get relief from cold) ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੰਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ (People get relief from dry cold) ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਭਗ 17 ਤੋਂ 18 ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਧੁੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਰਹਿਣ (Chance of sunshine for up to two hours) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੰਢ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹੀਲਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਰਹੇਜ਼ (Avoid road traffic in fog) ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।