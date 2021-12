ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (Dera Baba Nanak) ਦੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸੀਮਾ ਚੌਂਕੀ (Saharanpur Chowki) 'ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ (Suspicious Pakistani youth) ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸਮਾਨ

ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 1650 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ) ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਵਲੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਚੌਂਕੀ (Saharanpur Chowki) ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ ਵਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੁਲਕਰਨੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਫ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ (The suspect is being interrogated) ਹੈ।

