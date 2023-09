11-11 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ 5-1 ਦੀ ਸਕੋਰਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ (Great start to the final) ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ 7-5 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੌਂਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਕੋਰਲਾਈਨ 11-7 ਸੀ। ਅਗਲੇ ਗੇੜਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਂਗ ਬੋਵੇਨ (Zhang Bowen and Jiang Rankin) ਅਤੇ ਜਿਆਂਗ ਰੈਂਕਸਿਨ ਨੇ ਸਕੋਰ 11-11 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।