ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਗੁਜਰਾਤ) : ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਸਥਿਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਮੋਟੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਮੋਟੇਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ (The most attractive stadium in the world) ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,32,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਟੇਰਾ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ 1,32,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ।