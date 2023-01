ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ (India vs Sri Lanka ) ਮੈਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਓਪਨਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਰੁਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (Ruturaj Gaikwad ) ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੂਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦਾ ਹੈ ਉਪਰਲਾ ਹੱਥ: ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰੁਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ (Ruturaj Gaikwad ) ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (Opening the innings with Ishan Kishan) ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਇਕਵਾੜ ਜਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ (Sanju Samson will have to sit out) ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ (90 ਵਿਕਟਾਂ) ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਵੀ ਖੇਡੇਗੀ। ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੌਕਾ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਾਵੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਖੇਡਣਾ (Umran Maliks performance is almost certain) ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਦਾਸੁਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੈਟਲ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੀ ਹਾਰ (Asia Cup Defeat) ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (81) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 'ਚ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਾਰੰਗਾ (73) ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੀ ਗੁਗਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਦੁਸ਼ੰਕਾ ਕਾਸੁਨ ਰਜਿਥਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।