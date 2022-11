ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ: ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (IND vs NZ) ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹੇਗਲੇ ਓਵਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (13 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ (28 ਦੌੜਾਂ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (10 ਦੌੜਾਂ), ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (6 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (49 ਦੌੜਾਂ) ਆਊਟ ਹਨ। ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਧਵਨ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਤ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (India vs New zealand 3rd ODI) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੈਮਿਲਟਨ 'ਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (IND ਬਨਾਮ NZ) ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।







ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਖਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 11ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੌਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰੇ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ 9 ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾਅ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 43 ਮੈਚਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 26 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਲ 15 ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਠ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।









ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ: ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ।







ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ: ਫਿਨ ਐਲਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ, ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਵਿਕੇਟਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਟਿਮ ਸਾਊਦੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਲਾਕੀ ਫਰਗੂਸਨ।

