ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ 13 ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ 12 ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਾਬ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੇਟਾ ਨੇ Facebook ਲਈ 13 ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 24.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੇਟ ਅਤੇ Instagram ਲਈ 12 ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੇਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 1,647 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ: ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 585 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੂਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ 1,062 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟੇਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 379 ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 683 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ 14,216 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ Facebook ਜਾਂ Instagram ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ Meta?: Meta, Platforms Inc Meta ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨਲੋ ਪਾਰਕ, ​​ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੇਟ (ਗੂਗਲ), ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੈਟਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ਅਤੇ Meta Quest ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ Oculus, Mapillary, CTRL-Labs, Kustomer ਅਤੇ Jio ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ 9.99% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੇਟਾਵਰਸ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ Facebook Inc ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ Meta Platforms Inc ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

