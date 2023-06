ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਨੈਨਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਹੇਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਹਾਸੁਣੀ ਮਗਰੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।









ਵਧਦੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ : ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਨੇਹਲ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।









ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਕਤਲ

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼? : ਨੇਹੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੇਲ ਬ੍ਰੌਨ-ਪੀਵੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਉਸ ਉਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ", ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।







ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ "ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ" ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਸੇਬੇਸਟਿਅਨ ਰੋਚੇ, ਪਾਲ ਲੇ ਡੇਰਫ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਵਾਰੇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।







ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਕਤਲ

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਮੱਸਿਆ? ਮਾਰੂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਯੈਲੋ ਵੈਸਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 2022 ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੇਂਟ-ਡੇਨਿਸ ਉਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਟੈਂਡ ਡੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।







ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦਾ ਕਤਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਦੰਗੇ : ਨਹੇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫ੍ਰੈਂਚ ਉਪਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ, 17 ਸਾਲਾ ਜ਼ੈਦ ਬੇਨਾ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਡਵਾਰਫ ਟਰੋਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਕਲੀਚੀ-ਸੂਸ-ਬੋਇਸ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੰਗੇ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।









ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਫੋਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੇ ਸੌਮੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ, ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਗੈਰ-ਵਾਜ੍ਹਬ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਜੈਂਡਰਮੇਜ਼, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

(Except for the headline, this story has not been edited by ETV Bharat staff and is published from a syndicated feed.)