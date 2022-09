ਲੰਡਨ: ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ III (Charles III) ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਾਰਲਸ III (Charles III) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀਆਂ 'ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ' ਤੋਂ 'ਡੂੰਘੀ ਜਾਣੂ' ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਹੈ।

ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਵਾਸ ਸੇਂਟ ਜੇਮਜ਼ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ III (Charles III) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਸਹੁੰਆਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।

ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਮਿਲਾ, ਰਾਣੀ ਕੰਸੋਰਟ (Queen Consort) ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਲੀਅਮ (Prince William) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਂਟ ਜੇਮਸ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

96 ਸਾਲਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਲਮੋਰਲ ਕੈਸਲ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ (Buckingham Palace in London) ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧੁਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੀ "ਜੀਵਨ ਭਰ ਸੇਵਾ" ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ।

ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ "ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ" - ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ "ਕਈ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਲੇ" ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ "ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। "

ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਕਿੰਘਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ "ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਚਾਰਲੀ!" ਦੇ ਚੀਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ "ਰੱਬ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ!" ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਚੁੰਮਣ ਦਿੱਤਾ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਲਈ ਸੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਲੌਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਾਲਮੋਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਿਨਬਰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਐਬੇ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ "ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ" ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। "ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ "ਹੈਮਲੇਟ" ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ - "ਮਾਇਆ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਗਾਉਣਗੀਆਂ। (May flights of angels sing thee to thy rest.’” )

