ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ (different scenario will be witnessed in vidhan sabha), ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ (aap may create history by nomiating lady speaker!)।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ (savjit kaur manuke's name at top)ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ (educated mla prof baljinder kaur) ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਲਾਹਾ

ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਉੰਦੀ (lady speaker) ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ ਕੁੱਲ 12 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਲ 12 ਮਹਿਲਾਵਾੰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ, ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਕਟਾਰੀਆ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ। ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਸਪੀਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 19 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 17 ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹੇਬ ਉਦ ਦੀਨ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਆਪਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਮਹਿਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜੌਹਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਡਾਲਕੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣੇ।

