ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ (Taking a digital loan in haste invites problems) ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ (Digital loans sanctioned instantly) ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ (No need for application and documents) ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। 'ਫਿਨਟੇਕ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ' ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ (Personal loan through online websites or apps) ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Fintech ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਨ ਐਪਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ (Hassle free online loans ) ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਪੇਮੈਂਟ, ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫੀਸਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ (Good credit score) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਣਦਾਤਾ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਦੇਰ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ (Taking a digital loan in haste invites problems) ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓ।