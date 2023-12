HDFC ਦਾ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ: ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HDFC) ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਜੁਲਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ HDFC ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। HDFC ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੇ JPMorgan Chase & Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) ਅਤੇ Bank of America Corp ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HDFC ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, HDFC AMC, HDFC ERGO GIC, HDFC ਕੈਪੀਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ HDFC ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ HDFC ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।