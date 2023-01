ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ (How to claim health insurance policy) ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (IRDAI) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ (Ensure speedy settlement of claims) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ (All you need to know about health insurance claims) ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ (Using policies) ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੰਨ ਲਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੁੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਲੱਖ (The group policy costs Rs 5 lakh) ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਿਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੈ...ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ... : ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ (Single insurance policy allowed) ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਉਸ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਓ।

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ.. ਦੂਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ... : ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਬੋਨਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਬੋਨਸ ਉਪਲਬਧ (Claim bonus not available) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧੇਗਾ।

ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।