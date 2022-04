ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੂਰਯਾਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੀਐਮਟੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ (b tech engineer turned intoxicant producer) । ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ (Turned his house into the lab and prepared a Drug that gives Intoxication to 20 members in one gram)।

ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਡੋਜ਼

ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ.. ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਡੀਐਮਟੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ(Drug that gives Intoxication to 20 members in one gram)।

ਉਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਂਡਾਪੁਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਪਟ, ਬੀਕਰ, ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਡੀਐਮਟੀ ਡਰੱਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। 1 ਗ੍ਰਾਮ DMT ਡਰੱਗ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ... ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਸ ਨੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਜੁਬਲੀ ਹਿੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ.. ਦੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ... ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਡੀਐਮਟੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

