ਬਗਾਹਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਗਾਹਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ (Child Body Taken Out From Grave In Bagaha) ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਪਟਖੌਲੀ ਥਾਣਾ (Patkhauli police station) ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੋਖਰਭਿੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ।

ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ 8000 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਏ: ਦਰਅਸਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਝਾੜ ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਡੈਣ ਨੇ ਛਾਇਆ ਹੈ।

"ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਣ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।" - ਸ਼ਿਆਮਸੁੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਨਾ

ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ: ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਪਤਖੌਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝੇ ਲੋਕ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਕਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਖੌਲੀ ਓਪੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਲ ਬਾਬੂ ਯਾਦਵ ਪਿੰਡ ਪੋਖਰਭਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

