ਧਰਮਪੁਰੀ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) : ਧਰਮਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੇਨਗਰਮ (Bengaram of Dharmapuri District) ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਗਰਕਰਮ ਮਾਲੇ ਗਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਮਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ (Toy helicopter in hand) ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ (No other option to go home) ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Attracted attention by giving a separate petition) ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।