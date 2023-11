ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ PB10ES 6377 ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਛਪਾਰ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਨੰਬਰ DL2CBD/8302 ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਹੇਠੋਂ (The car was pulled out from under the truck) ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।