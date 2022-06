ਰਾਜਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ(Sidhu Moose Wala Murder Case) ਵਿੱਚ ਧੌਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਧੌਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਭੇਦ

ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੋਹ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਰੇਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ (Members of lawrence bishnoi gang arrested) ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਧੌਲਪੁਰ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ (2 members of lawrence bishnoi gang arrested in Dholpur) ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਰੇਂਸ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੌਸ਼ਲ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ 15,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ: ਦੀਪਕ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਧੌਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਦਿਹੋਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਬਿਧਰਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, 02 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ (20) ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ (20) ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸਾਬਕਾ ਡਾਕੂ ਰਾਮਦੱਤ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ :- ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਤਮ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਅਤੇ ਭੂਪੀ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲੈ ਆਈ ਸੀ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਡਾਗਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੇਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਡਾਕੂ ਰਾਮਦੱਤ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਚੰਬਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਸਨ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐਪਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ : ਦਿਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਟੌਦੀ 'ਚ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੇਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਲਿੰਗ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੌਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਾਜਖੇੜਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਤਦੱਤ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਡਕੈਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਰਾਹੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ (2 members of lawrence bishnoi gang arrested in Dholpur)ਸਬੰਧ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਰੇਂਸ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਰੇਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਵਿਸ਼ਨੋਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ: ਕੌਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਚੇਲੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

7 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਗਡੋਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੰਦਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਸ਼ਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ