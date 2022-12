ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ (Shehzad Alam SDM of Rohini in Delhi) ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਘਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7.15 ਤੋਂ 8.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6.45 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7.15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।









ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨ: ਐਸਡੀਐੱਮ ਮੁਤਾਹਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3.30 ਤੋਂ 5.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ (Allowed to recite the text without mic) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਪਰਵ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਯੰਤੀ ਵਰਗੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।











ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼: ਦਰਅਸਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਰੋਹਿਣੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ (Shehzad Alam SDM of Rohini in Delhi) ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 133 ਦੇ ਤਹਿਤ 22.10.2022 ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।











ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ: ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ (Jago Party President Manjit Singh GK) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।









ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ 7:15 ਤੋਂ 8:15 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।









ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ : ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ (Supreme Court also fixed the limit of sound noise) ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।









ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 55 ਡੈਸੀਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਮਾ 45 ਡੈਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੈ | ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।









ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਵਾਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ (BJP MP Parvesh Sahib Singh Verma) ਨੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ 'ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ' ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

