ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਅੱਜ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ (Lalu Prasad Yadav kidney transplant) ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕਰ (Rohini Acharya will donate kidney to Lalu) ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ।' ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬੇਟੀ ਰੋਹਿਨੀ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ: ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, "Ready to rock and roll, Wish me a good luck."

ਰੋਹਿਨੀ ਆਚਾਰੀਆ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਚਾਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਹੂਲਤ: ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵਤ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ 98.11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 94.88 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਮਰ 12-20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ 8-12 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

