ਦੁਰਗ: ਪਾਟਨ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ CAR TRAMPLED THE BIKE RIDERS IN DURG ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ( Accident in Durg Patan) ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੱਤਣ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਸੀ ਤੇ ਤਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਨੰਬਰ ਸੀਜੀ02ਏਜੀ0011 ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ (Car driver arrested in Patan) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ : ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬੰਟੀ ਚੰਦਰਾਕਰ ਨਾਲ ਲੋਹਾਰਸੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਸੀ.ਜੀ.02 ਏ.ਜੀ.0011 ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਸੀਟਿਆ। ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।





ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਮਣੀ ਚੰਦਰਾਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਘ ਅਗਰਵਾਲ (Accident in the car of Revenue Minister in Patan) ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਨੇਤਾਮ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਚਾਲਕ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਨੇਤਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 297,337,304ਏ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (Death due to collision with government vehicle in Patan) ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਮੋਗਾਦਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅਲ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ