ਕਿੰਨੌਰ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟਰ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ (Country first voter Master Shyam Saran Negi ) ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Himachal Vidhan Sabha Elections 2022) ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫਾਰਮ 12 ਡੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟਰ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ (Voting from home for the first time since 1951) ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟਰ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਪੀ ਨੇਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਘੱਟ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਅੱਜ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟਰ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 12D ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਪਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ (Lok Sabha elections held in February 1952) ਸਨ ਪਰ ਕਿੰਨੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ ਨੇਗੀ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਮੂਰੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੌਂਗਥੋਂਗ ਤੋਂ ਮੂਰਾਂਗ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਕਲਪਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਟੀ 6.15 ਵਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।