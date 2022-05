ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਸੋਲਨ: ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ (FIR registered regarding lemonade in solan) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਲਨ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ (online complaint about lemonade in Solan) ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥਾਣੇ- ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ HRTC ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਬੱਸ ਸੋਲਨ ਦੇ ਚਮਕਦੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਐਚਆਰਟੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੁਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਬੱਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰੇ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਢਵਾਉਣ (FIR regarding lemonade) ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ FIR

30 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਪਰ ਗਿਲਾਸ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 8894933113 ’ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਲਦਾਘਾਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਢਾਬੇਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

10 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਡਾਲਦਾਘਾਟ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੜੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੰਚਵਟੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 1100 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕਦੀ ਪੁਲ ’ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਜਾਨ ਦੌਰਾਨ MNS ਕਾਰਕੁਨ ਚੜ੍ਹੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ, ਕੀਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ