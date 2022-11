ਬਦਾਉਂ: ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਡਰੇਨ (Cases of killing rats by drowning them in drains) ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR against raat killer in badaun) ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਚੂਹੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ (Postmortem of a dead rat) ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ: ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕਲਿਆਣ (Animal lovers and Animal Welfare Board ) ਦੇ ਆਨਰੇਰੀ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਵਿਕੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਨਬਰੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਡਰੇਨ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨੋਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ (To Animals Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਨੋਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਬਰੇਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੋਜ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 429 ਤਹਿਤ (Case under section 429 against the accused Manoj) ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

