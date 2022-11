ਗੁਜਰਾਤ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਚਮਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Panchmahal Vidhan Sabha Elections) ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕੋਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ(Kalol Vidhan Sabha seat) ਉੱਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਰੰਗੇਸ਼ਵਰੀਬੇਨ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਸੁਮਨਬੇਨ ਚੌਹਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਚਮਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਲੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਕਲੋਲ ਬਣੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀਟ: ਕਲੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ(Kalol Vidhan Sabha seat) ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਕਲੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (Prabhat Singh Chauhan as candidate) ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤੇਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਕਲੋਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸੀਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੰਗ: ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਭਾਵ ਘੋਘੰਬਾ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਗੇਸ਼ਵਰੀਬੇਨ ਰਾਠਵਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੁਮਨਬੇਨ ਚੌਹਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਮਨਬੇਨ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਲੋਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ (BJP MLA from Kalol) ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ (Kalol did not give ticket from Vidhan Sabha seat) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਤੇਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੁਮਨਬੇਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।